В Архангельске пьяный мужчина ударил кухонным ножом в область груди 56-летнего брата во время переезда в другую квартиру. Потерпевший остался жив благодаря активному сопротивлению и ..

В Архангельске пьяный мужчина ударил кухонным ножом в область груди 56-летнего брата во время переезда в другую квартиру. Потерпевший остался жив благодаря активному сопротивлению и вовремя оказанной медицинской помощи.Сейчас он прооперирован и находится в реанимации. По факту случившегося проводятся следственные действия, пишет .