Мероприятия направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В целях обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Радужный в период с 3 по 9 февраля 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться пропагандистские мероприятия.Уже в первые три дня недели полицейскими при участии представителей образовательных учреждений города организованы и проведены 12 занятий в детских садах. Мероприятия проводились на базе образовательных учреждений в форме интеллектуально-развлекательных игр, в которых дети показали хорошие теоретические знания правил безопасного поведения, как на дорогах, так и на придворовых территориях.При участии представителей «Родительского патруля» организованы прогулки детей к пешеходным переходам, где полученные детьми знания были закреплены на практике. Дополнительно проведены беседы инспекторов дорожно-патрульной службы с родителями и воспитателями о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей.Полицейские продемонстрировали и рассказали ребятам, для чего нужны специальные средства защиты, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы. Также мальчишки и девчонки смогли увидеть автомобиль полицейских, посидеть в нем, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.В завершение встречи ребята поблагодарили правоохранителей за познавательное мероприятие, пообещали соблюдать Правила дорожного движения и сделали совместное фото на память.