Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели специальные занятия по закреплению у детей знаний правил поведения на улицах и дорогах. Встречи прошли в школе №5 города Гусь-Хрустальный и Демидовской школе Гусь-Хрустального района.В рамках данных мероприятий автоинспекторы напомнили учащимся правила перехода проезжей части в зоне действия пешеходного перехода. Были приведены примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, к сожалению, стали несовершеннолетние пешеходы. При этом полицейские разъяснили ребятам, как себя вести, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Особое внимание было уделено теме «Яркий пешеход!». Госавтоинспекторы напомнили школьникам о том, что обезопасить себя от неприятных ситуаций на городских улицах и во дворах своих домов можно, если применять специальные светоотражающие элементы.Также затрагивались такие важные темы, как нахождение ребенка в салоне транспортного средства. Автоинспекторы разъяснили правила установки детских удерживающих устройств и необходимости их выбора в зависимости от возраста и веса ребенка.В ходе встречи учащиеся задавали вопросы, высказывали своё мнение, интересовались действующим законодательством. На каждый задаваемый вопрос дети получили подробные ответы.В завершение мероприятий участники отметили важность проведения подобных встреч, поблагодарили гостей за познавательные лекции и пообещали соблюдать правила дорожного движения.