Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели специальные занятия по закреплению у детей знаний правил поведения на улицах и дорогах. Встречи прошли в школе №5 города Гусь-Хрустальный и Демидовской школе Гусь-Хрустального района.
В рамках данных мероприятий автоинспекторы напомнили учащимся правила перехода проезжей части в зоне действия пешеходного перехода. Были приведены примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, к сожалению, стали несовершеннолетние пешеходы. При этом полицейские разъяснили ребятам, как себя вести, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Особое внимание было уделено теме «Яркий пешеход!». Госавтоинспекторы напомнили школьникам о том, что обезопасить себя от неприятных ситуаций на городских улицах и во дворах своих домов можно, если применять специальные светоотражающие элементы.
Также затрагивались такие важные темы, как нахождение ребенка в салоне транспортного средства. Автоинспекторы разъяснили правила установки детских удерживающих устройств и необходимости их выбора в зависимости от возраста и веса ребенка.
В ходе встречи учащиеся задавали вопросы, высказывали своё мнение, интересовались действующим законодательством. На каждый задаваемый вопрос дети получили подробные ответы.
В завершение мероприятий участники отметили важность проведения подобных встреч, поблагодарили гостей за познавательные лекции и пообещали соблюдать правила дорожного движения.