Уровень радиочастотного излучения от iPhone 11 Pro превышает норму, установленную Федеральной комиссией по связи США, более чем в два раза.

Согласно результатам экспертизы независимой лаборатории RF Exposure Lab из Калифорнии, у iPhone 11 Pro удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения равен 3,8 Вт/кг, а комиссия по связи установила норму в 1,6 Вт/кг. Получается, что гаджет в два раза превышает норму.Измерение излучения проводилось на расстоянии пяти миллиметров от манекена. Таким образом, эксперты имитировали ткани человеческого тела. Это значит, что смартфон может быть еще опаснее для человека, если будет ближе к телу, например, лежать в кармане.Это не первый случай, когда тесты выявляют повышенный уровень радиоизлучения от iPhone. То же самое было с iPhone 7. При повторной проверке никаких нарушений уже не выявили.При этом в материале указывается, что до конца не ясны технологии, которые использует при исследованиях RF Exposure Lab, в то время как Apple и комиссия по связи тщательно тестируют свои устройства. Поэтому результаты проведенного теста следует воспринимать с осторожностью.