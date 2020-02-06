Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовящиеся изменения в Конституцию должны обеспечить качественное развитие всей государственной системы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовящиеся изменения в Конституцию должны обеспечить качественное развитие всей государственной системы России, передает ТАСС."Президент выступил с такой инициативой для того, чтобы улучшить в целом функционирование политической системы с учетом уровня ее развитости. Цель одна — по-прежнему идти по пути социально ориентированного государства, а также обеспечить поступательное, качественное развитие, совершенствование всей нашей государственной системы", — сказал Песков.Накануне глава государства встретился с общественностью в Череповце. Путин отметил, что поправки в Конституцию могут быть приняты в течение трех месяцев.