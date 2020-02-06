Столичный суд арестовал отчима, обвиняемого в издевательствах над пятилетним пасынком. 38-летний Мурат Шханухов проведет под стражей ближайшие два месяца.

Столичный суд арестовал отчима, обвиняемого в издевательствах над пятилетним пасынком. Как сообщает "Москва 24", 38-летний Мурат Шханухов проведет под стражей ближайшие два месяца.В отношении мужчины возбудили два уголовных дела: об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о неоднократном применении насилия в отношении малолетних. Следователи ходатайствовали о его аресте.Сам Шханухов на допросе признался, что применял "недозволенные методы воспитания". Как выяснилось, мужчина вместе с женой воспитывал нескольких детей и издевался над ними тоже.Что касается избитого мальчика, то его забрала к себе бабушка, ребенку ничто не угрожает. Она намерена оформить опеку над внуком, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Этой историей заинтересовались в Кабардино-Балкарии, откуда семья приехала в Москву. Ситуацию взял на контроль глава региона Казбек Коков.Как передает ТАСС, мать ребенка после инцидента решила развестись с мужем. Об этом сообщили в московском департаменте социальной защиты населения."В ходе разговора с матерью сотрудники соцзащиты выяснили, что в момент происшествия женщина находилась в отъезде. Дети остались дома под присмотром отчима, – сказал собеседник агентства. – После случившегося мать детей планирует подать на развод".Сейчас семья поставлена на контроль. Органы опеки будут навещать мать с детьми и оказывать необходимую помощь.4 февраля в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина бьет плачущего ребенка и заставляет его приседать. Впоследствии выяснилось, что издевательства продолжались в течение десяти дней.