"Руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по г. Москве во взаимодействии с Правительством Москвы, совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Управлением Росздравнадзора по г. Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных.Оперативниками установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты. Затем реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 миллионов рублей.По данному факту Следственным управлением Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.Проведено более 10 обысков в лечебных учреждениях, в местах реализации лекарственных средств и по адресам проживания подозреваемых. Обнаружено и изъято около 3,5 тысячи упаковок медикаментов.В настоящее время четверо фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк