В Москве маленький ребенок самостоятельно покинул детский сад во время тихого часа. По данным РИА Новости, в полицию обратились прохожие, которые заметили мальчика, идущего по шоссе без ..

В Москве маленький ребенок самостоятельно покинул детский сад во время тихого часа. По данным РИА Новости, в полицию обратились прохожие, которые заметили мальчика, идущего по шоссе без взрослых.Правоохранители доставили ребенка в отделение и связались с его родителями. По факту случившегося проводится проверка, пишет .