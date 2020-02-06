В Павловском Посаде планируют установить памятник легендарному советскому актеру Вячеславу Тихонову. Артист получил широкую известность благодаря роли Штирлица в многосерийном фильме ..

В Павловском Посаде планируют установить памятник легендарному советскому актеру Вячеславу Тихонову. Артист получил широкую известность благодаря роли Штирлица в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны", сообщаетГлава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков сообщил, что над монументом будет работать скульптор Владимир Иванов, встреча с которым пройдет в ближайшее время."Я уверен, что в этом году концепт будет утвержден. В следующем году пройдет V юбилейный кинофестиваль, и к этому событию, я надеюсь, мы приурочим открытие памятника", – сказал Соковиков.