На совещании президента Владимира Путина с членами правительства были озвучены меры по контролю за реализацией национальных проектов, их влиянием на экономику, а также озвучен безопасный в инфляционном плане объем инвестиций средств Фонда национального благосостояния.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ были озвучены меры по контролю за реализацией национальных проектов, их влиянием на экономику, а также озвучен "безопасный" в инфляционном плане объем инвестиций средств Фонда национального благосостояния.Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о том, что для реализации национальных проектов правительством совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей создана рабочая группа. В портфеле группы, по его словам "сейчас уже 196 заявок, из них 15 проектов суммарной стоимостью 3 триллиона рублей уже прошли экспертизу ВЭБа и РФПИ".На заседании были впервые озвучены официальные оценки "инфляционно безопасного" объема инвестиций в экономику страны из средств ФНБ. Андрей Белоусов заявил, что эта сумма составляет "около 300 млрд рублей в год". При этом он отметил, что на один рубль вложений ФНБ в правительстве рассчитывают на вложения "не менее 4 рублей денег частных инвесторов".Белоусов отметил, что "реализация ряда мер по поддержке экономики … будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику".В этой связи, по его словам "потребуется тонкая, буквально филигранная совместная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции". Для этого правительство и Банк России договорились о создании "постоянно действующего, в режиме онлайн, механизма консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций".