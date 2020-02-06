Злоумышленник работал в торговой компании менеджером и, используя свое служебное положение, на протяжении длительного времени совершал хищения...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении планшетных компьютеров на сумму более 2 миллионов рублей.В полицию поступило заявление от представителя филиала одной из торговых компаний, расположенного на Пресненской набережной. Мужчина сообщил, что в ходе инвентаризации товара на складе компании выявлена недостача более 250 штук планшетных компьютеров. Материальный ущерб составил около 2 миллионов 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 34-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник работал в торговой компании менеджером и, используя свое служебное положение, на протяжении длительного времени совершал хищения. Планшеты он сдавал в ломбарды, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60