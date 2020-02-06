В результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусов в Перу погибли восемь человек, еще пятнадцать пострадали.

В результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусов в Перу погибли восемь человек, еще пятнадцать пострадали.Инцидент произошел рано утром в городе Арекипа на юге страны. Пятеро пассажиров микроавтобуса погибли в момент аварии, еще трое скончались позже в результате полученных травм.Водитель микроавтобуса перевозил группу фермеров. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в грузовик.Из пятнадцати пострадавших девять человек находятся в тяжелом состоянии. Их экстренно доставили в больницы административного центра региона. В настоящее время полиция проводит расследование причин трагедии, сообщает America Noticias.