Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. Причем впервые в российской истории одновременно сменились дипломатические представители пяти крупнейших мировых держав - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. Причем впервые в российской истории одновременно сменились дипломатические представители пяти крупнейших мировых держав — постоянных членов Совета Безопасности ООН.Все начинается даже не у порога дворца, где ждут кремлевские гвардейцы. Администрация президента, по традиции, отправляет отдельную машину за каждым из послов. А их сегодня невиданное количество — сразу из двадцати трех стран.Церемония отработана до мелочей. По парадной лестнице, с обеих сторон которой почетный караул, послы один за одним поднимаются в Большой Кремлевский дворец.На втором этаже их встречает служба протокола.Но все происходит так быстро, что представитель Ирана вынужден причесываться на ходу, дипломат из Марокко поправляет очки. Это настоящий парад — размеров широкого Александровского зала не хватает.Послы выстраиваются в ряд, и тут тоже крайне важно соблюсти дипломатический протокол. Они стоят не по росту, как в армейской шеренге, не по алфавиту, как фамилии в школьном журнале; первым непременно становится тот, кто раньше приехал в Россию — учитывается не только дата, но и время прибытия.Верительные грамоты российскому президенту они вручают в такой же очередности. Обращают на себя внимание марокканец в джеллабе, берберском наряде с капюшоном, камбоджиец в белоснежном кителе с золотыми погонами и малиновых галифе, посол Новой Зеландии в пончо в стиле майори. Это традиционные национальные наряды.Такие мероприятия еще и возможность услышать от главы государства о внешнеполитическом курсе. Владимир Путин ждет, пока все наденут наушники с переводом.Президент в своем выступлении уделяет внимание каждой из 23 стран. Со всеми у нас дружеские отношения и совместные планы.Впервые в отечественной истории сменились сразу все дипломатические представители стран "Большой пятерки", постоянных членов Совета Безопасности ООН — тех самых держав-победительниц во Второй мировой войне. Российский президент будет рад видеть в Москве и глав государств, на праздновании 75-летия Великой Победы.После церемонии — неформальное общение с бокалами шампанского в руках. Во время таких бесед решаются порой вопросы, которые на официальных встречах затронуть не успели. К Путину подходит китайский посол, передает приветствие от своего лидера.Из послов многие хорошо говорят по-русски, это преимущественно профессиональные дипломаты уровня замминистра иностранных дел. 5 февраля поменялась шестая часть всего дипломатического корпуса, представленного в российской столице. Именно после вручения верительных грамот каждый из них приобрел официальный статус.