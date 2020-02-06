В Севастополе оборудованы боксы для размещения возможных зараженных коронавирусом. Об этом сообщает служба информации Вести – Севастополь. По последним данным, на крымском полуострове под наблюдением врачей остается 15 человек. Все они прибыли из стран, где отмечены случаи заражения новым вирусом.

В Севастополе оборудованы боксы для размещения возможных зараженных коронавирусом. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь". По последним данным, на крымском полуострове под наблюдением врачей остается 15 человек. Все они прибыли из стран, где отмечены случаи заражения новым вирусом.Как рассказал главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, Роспотребнадзор организовал на границе тщательную проверку для прибывающих из неблагополучных с точки зрения эпидемиологии стран. Данные всех людей с отрицательными пробами передаются в районные учреждения здравоохранения. Состояние прибывших будет находиться под контролем в течение двух недель.Тем же, кто не выезжал в страны Юго-Восточной Азии, волноваться не стоит, прокомментировал ситуацию эпидемиолог. Тем не менее, город уже подготовился к нежелательной встрече с вирусом. Открыты семнадцать изолированных блоков. Проработаны схемы транспортировки больных, подготовлен специальный транспорт, а также необходимые медикаменты и оборудование.