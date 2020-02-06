Один из них недавно вернулся с родины

В Судогде в инфекционное отделение районной больницы госпитализировали двух китайцев с подозрением на коронавирус. Они работают на одном из местных предприятий, сообщили в администрации Судогодской ЦРБ.Одного из них положили в больницу на обследование из-за того, что он недавно вернулся из Китая, а второго – потому что он контактировал с товарищем. У обоих пациентов взяли анализы. Результаты станут известны после исследования, которое пройдёт в Москве.Стоит отметить, что ни один из госпитализированных китайцев не жаловался на самочувствие. Никаких симптомов заболевания выявлено не было, однако в мерах предосторожности их всё равно необходимо обследовать.