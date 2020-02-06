Молодой человек через мобильное приложение банка перевел деньги со счета знакомого на свой.

31 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 40-летний местный житель с сообщением о краже денежных средств с его банковского счета. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что потерпевший обнаружил пропажу денег со счета после того, как побывал в гостях у своего знакомого.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Юрьев-Польского. Оказалось, что у молодого человека в доступе находился телефон потерпевшего, на котором было установлено мобильное приложение банка. Он решил воспользоваться данной ситуацией и перевел денежные средства на другие банковские счета.Подозреваемый дал признательные показания и вернул похищенные денежные средства знакомому.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении ранее не судимого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.