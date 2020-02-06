70-летняя пенсионерка рассказала, каким образом ее внучка оказалась на ферме для крупного рогатого скота. По словам бабушки, ребенок не жил в загоне со скотом.

70-летняя пенсионерка рассказала, каким образом ее внучка оказалась на ферме для крупного рогатого скота. По словам бабушки, ребенок не жил в загоне со скотом.Женщина пояснила, что является главой фермерского хозяйства, воспитывает внучку одна и работает ради ее будущего. В злосчастный день, когда ребенка обнаружили со скотом, бабушка взяла трехлетнюю малышку с собой, поскольку ее не с кем было оставить.Пенсионерка рассказала, что вынуждена работать, чтобы обеспечить хорошую жизнь девочки. До этого ребенок неделю был на больничном и жил дома. Когда девочка выздоровела, бабушка взяла ее с собой на ферму. По словам женщины, буквально через полтора часа туда приехали сотрудники социальной службы.В помещении действительно находились два теленка и козлята. Сотрудники соцслужбы рассказали, что им поступила жалоба на пенсионерку. "Хвать и забрали ребенка у меня", — поделилась пенсионерка.В настоящее время девочка находится в реабилитационном центре. Бабушка пообещала ей: "Внучка, я тебя заберу". Пенсионерка утверждает, что девочка выискивает близкого человека глазами и ждет, когда за ней придут, сообщает РЕН ТВ.Ранее сообщалось, что в Уссурийске бабушка якобы поселила внучку в загоне с телятами. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял данный инцидент на контроль.