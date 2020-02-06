Он перебегал дорогу на красный свет

Во Владимире 5 февраля на улице Полины Осипенко произошла смертельная авария. Водитель ВАЗ-21102 насмерть сбил 23-летнего парня, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора.Авария произошла вечером. По информации ГИБДД по Владимирской области, юноша угодил под колёса авто 18-летнего водителя, перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора на остановке «Улица Полины Осипенко».От полученных травм парень скончался в машине «скорой» помощи. ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.