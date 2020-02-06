Стала известна сумма, которая необходима Всемирной организации здравоохранения для оказания помощи странам в борьбе с новым видом коронавируса 2019-nCoV.

Стала известна сумма, которая необходима Всемирной организации здравоохранения для оказания помощи странам в борьбе с новым видом коронавируса 2019-nCoV.Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что ведомство запускает план стратегической готовности и реагирования для того, чтобы оказывать поддержку странам в предотвращении, выявлении и диагностировании последующей передачи коронавируса. Организация запрашивает 675 миллионов долларов для финансирования данного плана в течение следующих трех месяцев. 60 миллионов от этой суммы пойдут на финансирование операций ВОЗ. Остальная сумма распределится между странами, подвергающимися особому риску, сообщает "Интерфакс".Также Гебрейесус рассказал, что ведомство уже выделило 9 миллионов долларов из своего резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций. Гендиректор организации призвал международное сообщество инвестировать в новый план.По словам Гебрейесуса, они понимают обеспокоенность и взволнованность людей. При этом гендиректор ВОЗ отметил, что сейчас не время для страха и необходимы рациональные, основанные на фактах действия и инвестиции. Тедрос также подчеркнул, что в настоящее время организация не имеет возможностей для того, чтобы взять вспышку коронавируса под контроль.По данным ВОЗ, 80 процентов инфицированных приходится на китайскую провинцию Хубэй. В целом 99 процентов заболевших зафиксированы в Китае.Случаи коронавируса обнаружены также в десятках других стран. Ранее сообщалось, что в России выявили двух человек с коронавирусной инфекцией.