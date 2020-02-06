Компания Snap, владеющая соцсетью Snapchat, получила по итогам четвертого квартала 2019 года выручку в размере 561 млн. долларов, что на 44% превосходит показатель годичной давности.

Компания Snap, владеющая соцсетью Snapchat, получила по итогам четвертого квартала 2019 года выручку в размере 561 млн. долларов, что на 44% превосходит показатель годичной давности.Несмотря на рост выручки, компания не оправдала ожиданий аналитиков, в результате чего акции упали в цене на 14% на постмаркете.Чистый убыток Snap вырос со 191,7 до 240,7 миллионов долларов. Скорректированная прибыль, не учитывающая разовые расходы и доходы, составила 3 цента на акцию. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали выручку на уровне 563 млн долларов, а прибыль - на уровне 1 цента на акцию.За весь 2019 год Snap заработала 1,7 млрд долларов, что на 45% больше, чем в 2018-м. Чистые убытки сократились на 18%, до 1 млрд долларов. Количество ежедневных активных пользователей (DAU) составило 218 миллионов против 215 миллионов по прогнозу аналитиков FactSet. Средний доход с пользователя: 2,58 доллара против 2,62 доллара по прогнозу FactSet.Snap представила прогноз выручки на первый квартал 2020 года, заявив, что рассчитывает получить от $450 до $470 млн, что выше ожиданий аналитиков в $462 млн."Наши рекламодатели в целом сохраняют хорошие показатели и увеличивают свои расходы на рекламу, так как мы продолжаем демонстрировать значимый возврат инвестиций. У нас есть много возможностей для привлечения новых рекламодателей", — заявил директор по бизнесу Snap Джереми Горман (Jeremi Gorman).Отвечая на вопрос о том, ставит ли компания цель достичь полной годовой рентабельности к 2020 году, финансовый директор Snap Дерек Андерсен сказал аналитикам: "Очевидно, что это цель, к которой движется вся команда".После провального дебюта на бирже два года назад Snapchat демонстрирует признаки восстановления: в прошлом году акции компании выросли почти на 200% на фоне того, как компания стала опережать прогнозы аналитиков. С этого момента в отношении акций Snap преобладают "бычьи" настроения.В марте 2017-го, когда Snap проводил IPO, у компании были амбиции затмить славу Facebook, но не получилось. За последние полтора года компания опробовала новые возможные источники выручки, такие как Snap Games. Некоторые аналитики с Уолл-стрит уже предсказывают, что в будущем новый игровой бизнес может стать существенным фактором роста для Snapchat.Аналитики оценили, что несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Facebook и TikTok, Snap продолжает наращивать свою пользовательскую базу, одновременно увеличивая продажи рекламы, делая акцент на молодых пользователях и технологии дополненной реальности.