В Чехии стартовал Турнир пяти наций, в котором участвуют хоккеисты, чей возраст не превышает 18 лет. Сборная России нанесла поражение сверстникам из Швеции с результатом 3:1.

В Чехии стартовал Турнир пяти наций, в котором участвуют хоккеисты, чей возраст не превышает 18 лет. Сборная России нанесла поражение сверстникам из Швеции с результатом 3:1.В первом периоде отличились Дмитрий Злодеев и Марат Хуснутдинов. На исходе второй двадцатиминутки третью шайбу в ворота шведов отправил Шакир Мухамадуллин. В третьем периоде скандинавы отыграли одну шайбу.В четверг российские юниоры проведут второй матч на турнире. Соперниками наших хоккеистов станут финны.