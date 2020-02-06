Регион с 1998 года считается неблагополучным по бешенству животных

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области озвучил статистику по убитым лисам и выявленным случаям бешенства животных. Регион с 1998 года считается неблагополучным по бешенству животных.За 2019 год в области было зарегистрировано 46 случаев бешенства животных, что в три раза меньше, чем в 2015 году. 30 случаев – лисы и енотовидные собаки, 16 – у домашних животных.Также за год, по данным департамента, охотники убили 750 лисиц. С 2016 года в рамках областной программы выдаётся награждение за каждую убитую лисицу.