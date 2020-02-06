В Петербурге потратят 3 миллиарда рублей на установку 1000 новых лифтов. По подсчетам специалистов, если придерживаться такого количества обновленных конструкций в жилых домах, то острой потребности в замене лифтов ежегодно не будет.

В Петербурге потратят 3 миллиарда рублей на установку 1000 новых лифтов. По подсчетам специалистов, если придерживаться такого количества обновленных конструкций в жилых домах, то острой потребности в замене лифтов ежегодно не будет.Как отмечает ГТРК "Санкт-Петербург", пример реализации программы капремонта по замене лифтов наглядно демонстрирует дом номер 9 по Искровскому проспекту в Невском районе. На деньги из общих средств фонда в 16-ти подъездах были установлены современные подъемники.Отметим, что темпы установки лифтов увеличатся за счет завода в Колпино. Ранее он занимался лишь поставкой лифтов из Могилева, теперь подъемники собирают на собственной производственной площадке, что заметно удешевляет стоимость оборудования.