В Китае скончался офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу о вспышке новой инфекции. Врач ушел из жизни спустя немногим более месяца после заражения, передает телеканал Свое ..

В Китае скончался офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу о вспышке новой инфекции. Врач ушел из жизни спустя немногим более месяца после заражения, передает телеканалСвое предупреждение он разослал коллегам через социальную сеть. Тогда он еще не знал, что столкнулся с новым типом коронавируса и заявил о семи заразившихся тяжелым острым респираторным синдромом (SARS). Позже Ли Вэньляна и его партнеров вызвали в полицию, где заставили подписать документ о неразглашении информации о заболевании.Сам офтальмолог подхватил коронавирус в январе. Известно, что заболевание передалось и его родителям.