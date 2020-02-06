После жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле в больницы доставлены 52 человека.

После жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле в больницы доставлены 52 человека.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала администрация губернатора города.Ранее сообщалось о том, что 5 февраля в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся и развалился на три части​​​.В момент аварии на борту лайнера находились 177 человек. После ЧП аэропорт был закрыт, прокуратура Турции начала расследование происшедшего.