06.02.2020

2020-02-06 13:35:03

Живущему в Муроме Народному артисту Владимиру Заманскому исполнилось 94 года

Завершив успешную кинокарьеру, он вместе с женой, актрисой - Натальей Климовой, переехал в Муром, где супруги живут и по сей день.

В 1958 году Заманский окончил школу-студию МХАТ, курс Георгия Герасимова. В 1958—1966 — актёр московского театра «Современник», в 1972—1980 — Театра-студии киноактёра, далее работал по договорам.

Фильмография актера насчитывает более 60 кинокартин: "Проверка на дорогах", "В зоне особого внимания", "На семи ветрах", «Колыбельная», «Каток и скрипка», "Два капитана" и другие. В 2013-м году актеру было присвоено звание «Почетный гражданин Мурома», сообщил портал Муром 24.

Не раз прославленный актер встречался с муромлянами и участвовал в торжественных мероприятиях с рассказами о кино и своем военном прошлом. Еще подростком Заманский ушел на фронт добровольцем.

Сегодня свои поздравления имениннику направил глава округа Муром Евгений Рычков.

Фото: "Муром 24".