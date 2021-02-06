Ровно 783 года назад древний Владимир подвергся штурму войсками хана Батыя. Осада началась 3 февраля 1238 года, а 7 столица Владимиро-Суздальского княжества пала.

А теперь яркий исторический факт этих дней. Ровно 783 года назад древний Владимир подвергся штурму войсками хана Батыя. Осада началась 3 февраля 1238 года, а 7 столица Владимиро-Суздальского княжества пала. Эту трагическую и героическую страницу истории вспомним вместе с археологами Ларисой Черняевой и Данилом Кабаевым. Отправляемся в путешествие с Марией Платанюк.Вот он, рубеж древнего города. Здесь, у Золотых ворот, согласно письменным источникам, и разворачивались трагические события. Осада и штурм стольного Владимира силами хана Батыя. В начале февраля1238-ого монголы подошли к городу-крепости. Главному въезду в столицу княжества- Золотым воротам. Возведенным в 1164-ом году прикнязе Андрее Боголюбском.Лариса Гальчук,генеральныйдиректор Владимирского областного центра археологии при ВлГУ: "Здесь граница города, города 12 века. И если мы говорим о городе 12 века, то это территория внутри вала".Войска на Русь вели чингизид Батый и военачальник Субэдей. До Владимира уже была полностьюразорена и сожжена дотладревняя Рязань. Город, кстати, так и не возродился на прежнем месте. Современная Рязань - в 50 километрахвыше по течению Оки. Позади были битва под Коломной, в которой русские воины потерпели сокрушительное поражение, и взятие Москвы. Археолог Лариса Гальчукподчёркивает: большая редкость, когда оборонительные сооружения сохраняютсяв таких «объёмах». Ведь, с течением истории, утратив свое предназначение, они по сути «мешали» всем градостроителям. Особенно послевведения регулярного екатерининского плана застройки. Во многих городах «рельефные доминанты» попросту срывали.Срыли ичасть валов, примыкающихк Золотым воротам во Владимире. Но свидетели истории - и это уникальный случай - перед нашими глазами и сегодня.Лариса Гальчук ,генеральныйдиректор Владимирского областного центра археологии при ВлГУ: "До нас с вами, тем не менее, дошёл вал. Читается участками траектория рва, у нас с вамиесть чудесныйпамятник, уникальный памятник, внесённый в списокВсемирного наследия ЮНЕСКО - это Золотые ворота, и у нас есть большая, свободная площадная территория,которая, по мнениюлетописца, и по нашему с вами мнению, должна была участвоватьв тех самых событиях".ОбликВладимира исторического впечатляет и туристов. Эта группа, к примеру, из Москвы.Антон Попов, студент (г. Москва): "Мы проехали по всему Золотому кольцу, и Владимир - последний город, который мы посетили.Нам очень понравилось, здесь хранят историческое наследие".Историк Николай Воронин, крупнейший исследователь культуры Древней Руси, замечал, Золотые ворота Владимира не имели аналогов в средневековой Европе. Они сочетали в себе сразу несколько функций. В надвратной Ризоположенской церкви Золотых ворот и сегодня можно увидеть реконструкциюсобытийфевраля 1238-ого года. Знаменитая диорама "Штурм Владимира войском хана Батыя" была создана в 1972-ом. Автор диорамы - народный художник Ефим Дешалыт.Вал подле Золотых по сути - руинированное состояние средневековой крепости, отмечает археолог Данил Кабаев, ведущий специалист областного центра археологии."Это деревянный каркас, массивный, который забивался землей. Но внутри и снаружи это всё-таки было дерево".Осада длилась несколько дней, но, несмотря на все усилия, взять Золотые ворота неприятель не смог. Они оказались неприступны.Данил Кабаев, ведущий специалист Владимирского областного центра археологии при ВлГУ: "Степняки попадают во Владимир южнее Золотых ворот, то есть примерно здесь. На том самом месте,где мы сейчас стоим."Владимир фактически остаётся без защиты, он охранялсянебольшой дружиной, которая и держала оборону.Великий князь Юрий Всеволодович с войском ушёл на реку Сить и там дожидался подкрепления.Известно, что город князь поручил сыновьям Всеволоду и Мстиславу. Во Владимире князь оставил жену Агафью, дочь Феодору, невесток, внуков. Здесь же находился и епископ Митрофан. По свидетельству летописца, после того, как враги ворвалисьв город «по примету» - навалу из земли и брёвен с внешней стороныкрепостных стен - «бежали Всеволод и Мстислав и все люди в Печерныйгород». Самую старую, центральную часть Владимира.Мария Платанюк, специальный корреспондент: "Безмолвным свидетелем тех дней был и Успенский собор. Он стал последним оплотом жителей древнего Владимира. В нём они нашли укрытие. Но, как пишет Лаврентьевская летопись, владимирцы «без милости огнём запалены были".Были убиты княжеская семья, епископ, архимандрит Рождественского монастыря Пахомий, игумен Феодосий, другие представители духовенства. А вот какиефакты, изложенные в летописи, подтверждаются результатами археологических изысканий? По словам современных археологов,за последние полтора десятка лет было проведено немало раскопок. К северу, к югу и к западу от Золотых ворот. Археологический материал богатый. Но прежде всего это яркие зарисовки из жизни средневекового города.Данил Кабаев, ведущий специалист Владимирского областного центра археологии при ВлГУ: "Есть фрагменты оружия, но, тем не менее, это оружие в не в таком достаточном количестве, чтобы утверждать, что здесь происходило такое яркое ожесточённое сражение. Как правило, это наконечники стрел, это дальнее метательное оружие. Оружие дальнего боя. Косвенно оно может доказывать, что с западной стороны к Владимиру подошли ордынские войска".По словам владимирских археологов, исследования действительно были масштабными. Раскопы были и на Спасском холме - там в древности находился мужской монастырь, и на территории Патриаршего сада, и на Большой Московской - к северу от вала, и на Театральной площади. А вот раскопки в ветшаном городе в 2011 году стали «научной удачей». Археологическим событием. В подвале постройки, уничтоженной огнём, учёные обнаружили санитарное захоронение. Останки 55 человек. Средний возраст - 40-45 лет.Данил Кабаев, ведущий специалист Владимирского областного центра археологии при ВлГУ : "В этом захоронении на костях людей были обнаружены многочисленные раны от холодного оружия. Это оружие принадлежало всадникам, потому что все раны были нанесены сверху в область затылка. Когда степняки ворвались в город, здесь, на территории Владимира, оставались небольшие локальные группы сопротивления".Интерес к этой странице истории древнего Владимира, трагическойи героической, не иссякает.К этим событиям мы возвращаемся вновь и вновь. И, возможно, новые открытия, в том числе археологические, впереди.Мария Платанюк, Илья Хлудов«Вести-Владимир».