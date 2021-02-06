С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17330 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14672 пациента В стационарах лежит 524 человека, из них 284 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2067 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 57 новых случаев заражения Covid-19. Вылечился от недуга – 91 пациент.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трёх пациентов с диагнозом COVID-19 - мужчину 77 лет, страдавшего заболеваниями сердца, а также двух женщин - 92 лет, у которой заболевание коронавирсной инфекцией было осложнено анемией и острой язвой желудка, и 69 лет, страдавшей заболеваниями сердца.Согласно статистике, ковид диагностирован ещё у 10 жителей Шарьинского района и девяти костромичей. Шесть инцифированных прибавилось в Павино, четыре - в Галичском районе. По три заболевших зафиксировано в Нее, Вохомском, Красносельском и Костромском районах. По два случая заражения выявлено в Волгореченске, Мантурово, Антропово, Солигаличе, Судиславском и Октябрьском районах. По одному - в Нерехте, Пыщуге и Чухломском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17330 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14672 пациента В стационарах лежит 524 человека, из них 284 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2067 заболевших.