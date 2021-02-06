На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 февраля лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 февраля лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.42 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 10 сл. в Петушинском, 10 сл. в Ковровском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Александровском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Селивановском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Судогодском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Камешковском, 2 сл. в Радужном, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Вязниковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 390 случаев заболевания (5311 сл. в г. Владимире, 3067 сл. в Гусь-Хрустальном, 2648 сл. о. Муром, 1766 сл. в Ковровском, 1516 сл. в Александровском, 1485 сл. в Петушинском, 1177 сл. в Юрьев-Польском, 1161 сл. в Вязниковском, 928 сл. в Кольчугинском, 841 сл. в Суздальском, 820 сл. в Собинском, 675 сл. в Гороховецком, 618 сл. в Меленковском, 602 сл. в Киржачском, 567 сл. в Камешковском, 552 сл. в Селивановском, 328 сл. в г. Радужном, 328 сл. в Судогодском).