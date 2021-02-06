Во время игры ответчик нанес мужчине сильный удар ногой.

Муромский городской суд рассмотрит дело о компенсации морального вреда, причиненного здоровью во время игры в футбол.В исковом заявлении истец указал, что летом 2020 года играл в футбол. Во время игры ответчик нанес ему сильный удар ногой. Поскольку травмой истцу причинены физические и нравственные страдания, он просит взыскать с ответчика моральный вред в размере 150000 рублей.