Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.Кто в ответе за тех, кого не приручили? В областном центре бездомные собаки покусали двоих школьников.Сдал назад. Во Владимире главный городской перевозчик отказался от пяти автобусных маршрутов.Новая метла. Глава Петушинского района оспаривает решение о завозе александровского мусора в Бабанино.Нам под силу. Русфонд и ГТРК «Владимир» просят помочь маленькому Славе Чулкову из Александрова.Вот эта улица, вот этот дом. Жители Суздаля пытаются спасти от разрушения знаменитый дом Бальзаминова.Какая встреча! Автомобилисту в Судогодском районе перешли дорогу сразу две краснокнижные косули.