Злоумышленники нанесли заявителю несколько ударов, после чего, угрожая словами, заставили сесть в автомобиль марки «Лада», где потребовали передать им денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное и УВД по ЮАО задержали четверых приезжих мужчин, подозреваемых в совершении грабежа.В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. По его словам, на Чертановской улице к нему подошли четверо неизвестных мужчин. Незнакомцы нанесли ему несколько ударов, после чего, угрожая словами, заставили сесть в автомобиль марки «Лада», где потребовали передать им денежные средства. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, заявитель передал им свой мобильный телефон, 300 рублей наличными и банковскую карту, с которой позже были сняты 100 тысяч рублей. Далее злоумышленники вернули потерпевшему телефон, вынув предварительно сим-карту, и высадили его из автомобиля.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на Варшавском шоссе. Ими оказались четверо приезжих мужчин в возрасте от 28 до 34 лет.Следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22