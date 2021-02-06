Алексей Пушков жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот закрыл три оппозиционных телеканала. Сенатор вспомнил, что в 2019 году украинский лидер имел совершенно противоположное мнение по поводу цензуры.

Алексей Пушков жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот закрыл три оппозиционных телеканала. Сенатор вспомнил, что в 2019 году украинский лидер имел совершенно противоположное мнение по поводу цензуры.На Украине настала новая стадия политической цензуры. Общественность активно обсуждает действие президента Владимира Зеленского, направленное на подавление свободы слова в стране. Политик своим указом закрыл три телеканала, которые транслировали повестку и мнения, оппозиционные действующей власти.Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале поделился мнением касательно происходящего в Незалежной. Он подверг жесткой критике решение Зеленского.Пушков заявил, что воспринимать слова украинского лидера сейчас нельзя. Сенатор подчеркнул, что транслируемые Зеленским намерения и реальные действия полностью расходятся. Более того, по мнению Пушкова, слова украинского политика вообще никак не связаны с действиями.В качестве примера Пушков вспомнил заявления Зеленского трехлетней давности. Лидер Незалежной тогда уверял, что не собирается закрывать никакие телеканалы, поскольку у него нет на это права. Теперь, по всей видимости, у Зеленского такое моральное право появилось.Многие эксперты сходятся во мнении, что это лишь начало масштабной кампании по устранению инакомыслия на Украине. Не исключено, что давлению подвергнут иные медиа-ресурсы, освещающие оппозиционные мнения.