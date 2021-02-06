По итогам первого месяца текущего года на территории области в 12 автоавариях пострадали дети.

По итогам первого месяца текущего года на территории области в 12 автоавариях пострадали дети, один ребенок погиб и 12 были травмированы. В 2 случаях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.В текущем месяце уже зафиксированы случаи травмирования несовершеннолетних на дорогах региона. 2 февраля в Муромском районе при столкновении автомобилей «Шевроле» и «Камаз» травмы получили водитель и три пассажира легковушки, из них - двое детей, десяти и четырех лет. Четырехлетний мальчик находился в автомобиле без удерживающего устройства.Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей, возраст которых не достиг 7 лет, в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.