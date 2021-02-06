Ребята продемонстрировали свою спортивную подготовку и знания ПДД, отгадали загадки и задали вопросы полицейским.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району проводят мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения на дороге у юных участников движения.Накануне стражи порядка встретились с ребятами и педагогами дошкольных учреждений, ставших участниками конкурса «Зеленый огонек», посвященного профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.Полицейские совместно с воспитателями провели с дошколятами занятия по закреплению навыков безопасного поведения на улице и на дороге.Ребята продемонстрировали свою спортивную подготовку и знания ПДД, отгадали загадки и задали вопросы сотрудникам ГИБДД.В заключение малыши вместе со взрослыми провели традиционную акцию "Засветись!", и в качестве подарков получили сладости и светоотражатели от инспекторов ГИБДД.