Пьяный мужчина сообщил, что на крыше многоэтажки в микрорайоне Заря стоит девушка.

Накануне вечером в Коврове пьяный мужчина поднял все оперативные службы города. Онсообщил, что на крыше многоэтажки в микрорайоне Заря стоит девушка и порывается прыгнуть.Рассказал в своем паблике «» Михаил Быков.На место незамедлительно выдвинулись все спецслужбы города. Дежурная смена поисково-спасательного отряда отправилась на крышу.Там никого не было. Следы тоже отсутствовали.Стало понятно, что вызов ложный. Было принято решение на месте связаться с заявителем и уточнить информацию.Мужчина был пьян. Путался в показаниях.Адекватной причины, по которой он поднял все службы города, спасатели не услышали.По распоряжению оперативного дежурного ковровчанин был передан сотрудникам полиции.«Ложный вызов для нас - это риск для жизни и здоровья, так как в городском потоке очень сложно маневрировать на большой скорости. Также это дополнительный износ техники, которая и так далеко не новая», - отметил Михаил.Заложный вызов предусмотрено административное наказание в виде штрафа.