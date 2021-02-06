У гражданина в ходе обыска по месту проживания в квартире были обнаружены и изъяты 52 предмета, похожих на боеприпасы...

Оперативники УВД по СЗАО совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был выявлен 62-летний житель столицы, у которого в ходе обыска по месту проживания в квартире, расположенной на улице Народного Ополчения, были обнаружены и изъяты 52 предмета, похожих на боеприпасы.Проведенное исследование показало, что 32 патрона калибра 9*18 мм являются штатными боеприпасами отечественного производства к пистолету Макарова, 20 патронов калибра 7,62*54 мм являются штатными боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию. Все патроны пригодны для производства выстрелов.Дознавателем Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56