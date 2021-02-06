Юлия Завалишина большинство своих картин написала в поездках.

Русская зима или бескрайний океан? Что вам создает настроение? Настоящие художники тоже никогда не сидят у мольберта в ожидании вдохновения. Например, Юлия Завалишина из Владимира всегда ищет свою творческую волну в путешествиях. Идем удивляться вместе с Анастасией Сахаровой.Фантастические миры. Чистые, наивные образы. Ее работы редко встретишь на стенах владимирских коллекционеров. Зато они хранятся в художественных музеях и частных коллекциях Азии. Юлия Завалишина - путешествующий художник.- Я жила в Москве, работала дизайнером довольно успешно. Но у меня случилась депрессия, потому что я перестала совсем рисовать. Не шло. И благодаря этому я уехала в Индию.Первое путешествие случилось с ней 10 лет назад. С тех пор Юлия почти каждый год уезжала зимовать в Индию и другие теплые страны. Яркие краски, бескрайнее небо и океан открылидля нее новый творческий поток.Самый интересный опыт художницы - рисование под водой в аквалангев Тунисе. Юлия жила там в арт-резиденции. Это творческое пространство, где художники творят и вдохновляют друг друга. Большинство своих картин Юлия написала в поездках.- Вот эту картину я рисовала на Шри-Ланке. Там очень много серфинга. И это меня вдохновило на такую позу героя.Юлия Завалишина пишет сериями. Сейчас работает над самой теплой - "котики-йоги."- Я очень люблю котов. Как можно заметить на моих картинах, их очень много. Вот этого прекрасного "муза" зовут Марсик.Многие работы напоминают манеру французского художника Анри Руссо. Правда, экзотические джунгли на картинах Руссо - выдуманные. А Юлия пишет с натуры. В образе кошки на берегу Индийского океана - подруга художницы.Еще один кот - в образе Баба. Так в Индии уважительно называют странствующих просветленных монахов.- На этой картине как раз изображен такой индийский святой в виде кота. Они обычно сидят под таким деревом, у них есть благовония. Они сидят, благословляют всех вокруг мимо проходящих.Одна из самых русскихработ художницы - храм Покрова на Нерли. Выглядит как живой. Только в оригинале "белый лебедь" русской архитектуры стоит на пустом Боголюбовском лугу. А здесьего стеной обнимает зелень. Показывая величие над любым творением человека.И миниатюрность самого храма. На картине одновременно -и ночь, и день. Будто памятниксуществует в безвременье.- И здесь такое сказочное дерево. И здесь видно, поток с неба спускается к храму. В нем есть что-то волшебное. И я иногда хожу к нему гулять просто за вдохновением.Раньше Юлия уезжала зимовать в азиатские страны. А сейчас ее вдохновляетприрода России. Признается, такой зимы не видела уже пять лет.- Даже зимой это очень все красиво. Это такая экзотика. Снег, снежинки на ветках этих черных.Такой монохром.Художница не хочет уезжать из Владимира. Она не променяет его ни на солнечную Индию, ни на колоритную Шри-Ланку. Но их образы будут жить в ее творчестве всегда.Анастасия Сахарова, Семен Карпов "Вести-Владимир"