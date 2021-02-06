С нами на связи председатель владимирского отделения барменской ассоциации России Михаил Николаев.

Сегодня Международный день бармена илиДень святого АмандаВо всем мире святого Аманда почитают как покровителявиноделов, пивоваров и рестораторов. С нами насвязи председатель владимирского отделения барменской ассоциации России Михаил Николаев.Михаил Николаев,председатель владимирского отделения барменской ассоциации России: "Решили собраться всеми барменами Владимира и отметить наш праздник. Будет весело, задорно и много вкусных напитков, Татьяна".