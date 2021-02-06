С нами на связи председатель владимирского отделения барменской ассоциации России Михаил Николаев.
Сегодня Международный день бармена или
День святого Аманда
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Во всем мире святого Аманда почитают как покровителя
виноделов, пивоваров и рестораторов. С нами на
связи председатель владимирского отделения барменской ассоциации России Михаил Николаев.
Михаил Николаев,
председатель владимирского отделения барменской ассоциации России: "Решили собраться всеми барменами Владимира и отметить наш праздник. Будет весело, задорно и много вкусных напитков, Татьяна".