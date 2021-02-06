Женщина взята под стражу в зале суда.

Бывшая сотрудница ООО «Птицефабрика «Центральная»признана виновной вхищении чужого имущества в особо крупном размере, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Женщина взята под стражу в зале суда.Установлено, что с сентября 2011 года по октябрь 2017 года Туркова работала в должности замглавного бухгалтера ООО «Птицефабрика «Центральная».С ноября 2017 года по май 2018 года она принята на работу в ООО «УК «Русское поле» на должность старшего бухгалтера по заработной плате, а с 3 мая 2018 по 12 марта 2019 года – старшего бухгалтера.В её обязанности входило начисление аванса и заработной платы сотрудникам Птицефабрики.В период с ноября 2014 года по февраль 2019 года Туркова., злоупотребляя доверием руководства ООО «Птицефабрика «Центральная» и ООО «УК «Русское поле», вносила в реестр на начисление заработной платы завышенные сведения о суммах, подлежащих зачислению на ее банковский счет, а также счет ее мужа (неосведомленного о преступной деятельности). При этом ее муж не являлся сотрудником птицефабрики.Кроме того Туркова, уже не являясь сотрудником предприятия, но пользуясь тем, что ее работа не контролировалась, собственноручно утверждала реестры на заработную плату имеющимися в ее распоряжении электронными ключами.В результате Турковой похищены средства «Птицефабрики «Центральная» в общей сумме 5 335 489 рублей.