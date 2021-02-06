Давайте узнаем и мы, за что этот инструмент так любят.

Ну, а теперь возьмем в руки любимый инструмент путешественников - укулеле. Миниатюрная гавайская гитара отметила свой Всемирный день. Давайте узнаем и мы, за что этот инструмент так любят."...оазисПостоянно мил тебеПостоянно былКак день и как ночь.Без него и сон прочь,Но в этой пустынеВсё стало отнынеМираж"Для многих - муза, для своих - "Гузамуза". Это псевдонимвладимирскогоблогера,журналиста и музыканта Елены Трофимовой. Свои музыкальные кавер-версии она выкладывает на ютьюб-канале. Почетное место среди творческих талантов девушки занимает игра на гавайской гитаре - укулеле.- На укулеле я начала играть примерно 3,5 года назад. На тот момент я уже хорошо владела игрой на гитаре, поэтому для меня это было просто. Отличается только лишь размер, строй, поэтому аккорды берутся иначе, и уровень издаваемой ей громкости.- Ещё укулеле очень удобно брать с собой из-за её компактности. Я даже умудрялась уложить её в чемодан со всеми вещами, чтобы взять в отпуск в другую страну. С гитарой, конечно, такое не пройдёт.Этот инструмент, завезённый португальцами на Гавайские острова, обрел популярность в началепрошлого века.На островах маленькую гитару изготавливали из коа -гавайской акации. Откуда произошло название, доподлинно неизвестно:одни источники уверяют, что "укулеле" переводится с гавайского,как "скачущая блоха", другие заявляют, что это значит - "подарок издалека".- Укулеле меньше гитары раза в три-четыре и вместо 6 классических струн у неё их только 4, которые настроены выше, поэтому она звучит очень высоко и, я бы даже сказала, тоненько. И создает такую теплую, легкую, летнюю атмосферу, как будто ты лежишь у пляжа под добрые мягкие мелодии.Компактная, с ярким звуком, легко зажимать аккорды - даже для детских рук - идеально для аккомпанемента. На гавайской гитаре можно играть всё, что угодно: от регги до хеви-метал. И, как оказалось, ей под силу даже песня рэпера Скриптонита."Ещё одной темной ночью каждый твой вдохИ каждый твой выдох кричит об одном.Ещё одним холодным утром руки без словКричат об одном...""...это любовь". Увлекаться и влюбляться в новое вам желают Любовь Истратова и «Вести-Владимир».