Давайте узнаем и мы, за что этот инструмент так любят.
Ну, а теперь возьмем в руки любимый инструмент путешественников - укулеле. Миниатюрная гавайская гитара отметила свой Всемирный день. Давайте узнаем и мы, за что этот инструмент так любят.
"...оазис
Постоянно мил тебе
Постоянно был
Как день и как ночь.
Без него и сон прочь,
Но в этой пустыне
Всё стало отныне
Мираж"
Для многих - муза, для своих - "Гузамуза". Это псевдоним
владимирского
блогера,
журналиста и музыканта Елены Трофимовой. Свои музыкальные кавер-версии она выкладывает на ютьюб-канале. Почетное место среди творческих талантов девушки занимает игра на гавайской гитаре - укулеле.
- На укулеле я начала играть примерно 3,5 года назад. На тот момент я уже хорошо владела игрой на гитаре, поэтому для меня это было просто. Отличается только лишь размер, строй, поэтому аккорды берутся иначе, и уровень издаваемой ей громкости.
- Ещё укулеле очень удобно брать с собой из-за её компактности. Я даже умудрялась уложить её в чемодан со всеми вещами, чтобы взять в отпуск в другую страну. С гитарой, конечно, такое не пройдёт.
Этот инструмент, завезённый португальцами на Гавайские острова, обрел популярность в начале
прошлого века.
На островах маленькую гитару изготавливали из коа -
гавайской акации. Откуда произошло название, доподлинно неизвестно:
одни источники уверяют, что "укулеле" переводится с гавайского,
как "скачущая блоха", другие заявляют, что это значит - "подарок издалека".
- Укулеле меньше гитары раза в три-четыре и вместо 6 классических струн у неё их только 4, которые настроены выше, поэтому она звучит очень высоко и, я бы даже сказала, тоненько. И создает такую теплую, легкую, летнюю атмосферу, как будто ты лежишь у пляжа под добрые мягкие мелодии.
Компактная, с ярким звуком, легко зажимать аккорды - даже для детских рук - идеально для аккомпанемента. На гавайской гитаре можно играть всё, что угодно: от регги до хеви-метал. И, как оказалось, ей под силу даже песня рэпера Скриптонита.
"Ещё одной темной ночью каждый твой вдох
И каждый твой выдох кричит об одном.
Ещё одним холодным утром руки без слов
Кричат об одном..."
"...это любовь". Увлекаться и влюбляться в новое вам желают Любовь Истратова и «Вести-Владимир».