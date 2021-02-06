По вопросам уборки города можно звонить в «ЦУГД» по телефонам: 47-90-94 и 8-960-721-49-49.

Городские коммунальные службы продолжают убирать снег с улиц и общественных пространств города и вывозят его на снегосвалку. Так, в ночь с пятницы на субботу муниципальный «Центр управления городскими дорогами» вывел на улицы города 53 единицы техники. Велась патрульная расчистка городских улиц от снега, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.Утром на улицы города вышли 60 единиц техники и 65 сотрудников ручной снегоочистки. Тяжелая техника: колонны КДМ, грейдеры, снегопогрузчики продолжает расчистку улиц, в том числе дорог в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях, посыпку их противогололедными препаратами. Там, где это возможно, городские тротуары от снега расчищают тракторы. Там, где применение техники невозможно, тротуары убирают работники ручной снегоуборки. Кроме того, они расчищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами остановки транспорта, лестницы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Убранный с городских улиц снег вывозят на снегосвалку.Работы по уборке снега организованы в круглосуточном режиме.Сотрудники и техника муниципального МКУ «Благоустройство» убирают от снега закрепленные за учреждением объекты, такие как лестницы, парки, скверы. Также идет обработка общественных пространств противогололедными материалами.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.О проблемах, связанных с городской инфраструктурой, через интернет-портал «Владимир — это мы» активно сообщают жители города. Любой владимирец может через него отправить сообщение о проблемных вопросах городской инфраструктуры. И не только сообщить об имеющихся неполадках, но и увидеть оперативный отчет об их исправлении. На утро 6 февраля из 8902 обращений, поступивших от жителей города на интернет-портал «Владимир — это мы», выполнено 8867. В работе находятся 35 заявок.