Трагедия случилась минувшей ночью в СНТ «Изумруд». Дом загорелся около 3.30.

В Александровском районк при пожаре в дачном доме погибла женщина. Трагедия случилась минувшей ночью вСНТ «Изумруд». Дом загорелся около 3.30.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. К сожалению на пожаре обнаружена погибшая женщина 1963 г.р. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.