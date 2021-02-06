Предприятие построило пожарный проезд без разрешения на изменение дна и берегов реки Уловка.

Природоохранная прокуратура Владимирской области выявила в деятельности ООО «Промрукав» нарушение норм водного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В собственности у компании находится земельный участок возле села Павловское в Суздальском районе. В ноябре было принято решение о возведении пожарного проезда к указанной территории. Он должен был пройти через реку Уловка. Работы провели с изменением дна и берегов водоёма. При этом у предприятия отсутствовало разрешение на этот вид деятельности.Как уточнили в прокуратуре, работы производились самовольно.В адрес ООО вынесено постановление. По результатам рассмотрения документа предприятие оштрафовали.