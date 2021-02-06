Добавим, что 21 562 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 156 человек.

По сведениям на 6 февраля, ещё пять жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 714 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 21 562 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 156 человек.