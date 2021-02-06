Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Ночью 6 февраля в 03:37 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Александровском районе в СНТ «Изумруд» горел дачный дом.Из-за позднего вызова спасателей к моменту их прибытия дом полыхал по всей площади. Пожарные потушили пламя на 50 квадратных метрах. На пепелище была обнаружена погибшая женщина 1963 года рождения.По информации пресс-службы МЧС, к ликвидации ЧП привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину произошедшего.