Более 99% заёмщиков добросовестно исполняют свои обязательства и платят вовремя.

В прошлом году жители Владимирской области оформили более 15 тысяч ипотечных кредитов на жильё. Общая сумма займов - 29,6 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом их число увеличилось на 28,5%, а сумма – на 39,1%.Более 99% заёмщиков добросовестно исполняют свои обязательства и платят вовремя.Средний срок кредитов уменьшился на 2 месяца и равен 19 лет. Средний размер ипотеки вырос на 200 тысяч - до 2 млн рублей.Лимит по льготной ипотеке в регионе составляет 6 млн рублей, а первоначальный взнос – 15%.