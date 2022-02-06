В ходе рассмотрения дела установлено, что в действиях «ОРЭС-Владимирская область» содержатся...

В ходе рассмотрения дела установлено, что в действиях «ОРЭС-Владимирская область» содержатся признаки нарушения запрета Федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в создании дискриминационных условий при установлении цены размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 1 опоре линий электропередач.Комиссия Владимирского управления ФАС России выдала энергетикам предупреждение о прекращении нарушения.ФОТО:https://pixabay.com/ru/