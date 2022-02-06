Владимирская область присоединится к Шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,...

Владимирская область присоединится к Шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.С 7 по 14 февраля мероприятия пройдут в двух корпусах владимирской областной научной библиотеки для детей и молодежи, которая выступает региональным координатором акции, а также в областной научной библиотеке и специальной библиотеке для слепых. Вход на мероприятия Недели книгодарения − книга в подарок сельской библиотеке.14 февраля в рамках проекта «Моя книжная полка» свои любимые книги на полку в библиотеке поставят музыканты группы «Рекорд оркестр» Тимофей Копылов и Алексей Барышев. Предварительная запись на этот проект − по телефону (4922) 33-64-66.В рамках акции за пять лет 20 библиотекам Владимирской области подарено более 5 тысяч книг, в том числе книги были собраны для новых владимирских средних общеобразовательных школ №№ 46 и 49.