Увидеть Париж и.. Остаться в нем навсегда. Так произошло в жизни нашего героя, Сергея Себана. Он...

Увидеть Париж и.. Остаться в нем навсегда. Так произошло в жизни нашего героя, Сергея Себана. Он живет на три страны, но считает себя французом.Оказавшись во Владимире, соскучился не только по круассанам и Елиссейским полям. Но и по языку. Как ему удалось объединить франкоговорящих людей во Владимире. С разными судьбами, образованиями и профессиями, - расскажем в нашем репортаже.Франция - без привычных толп туристов с селфи-палками, двухэтажных автобусов и очередей к Эйфелевой башне. Попасть сюда обычному путешественнику сейчас практически невозможно. Но Сергей Себан или "Серж" - парижанин со стажем, в столицу приехал семнадцать лет назад. По-французски тогда не знал ни слова.Сергей Себан, создатель французского клуба во Владимире: «И целый год ты в такой молчанке.. Ты год молчишь, не произносишь ни слова, даже было стыдно. И в течение года, слушая этот язык. Слушаешь в машине, везде.. Ты понимаешь в какой-то момент, что твои уши привыкли».Францию путешественник исколесил вдоль и поперек. Предпочитает Ниццу и Монако. Признается: темперамент схож, южный.-Акуна матата из Монако! Плывем. Я в море.Слияние трех культур - в одном человеке. Родина - Молдавия. Там осталась семья. Думает и пишет Сергей по-русски. А от французов позаимствовал стиль. Смеется: Францию из человека не вывезти.Сергей Себан, создатель французского клуба во Владимире: «Как жить во Франции и не влюбляться во все, что они создают..Образы, моду, красоту. Естественно, это происходит само собой».Во Владимире парижанин прожил чуть больше года. В тоске по французскому создал клуб "Мерси" для любителей языка. Объединив людей всех возрастов.Шансон под хруст французской булки с шафраном и шоколадом. Касуле с уткой и корнеплодами. Горная лаванда прованских полей - на холстах. И просто беседа "а-ля франсе".Анна, участница французского клуба: «И буквально за час, ты начинаешь разговаривать, рассказывать о себе. Погружаешься в эту культуру. Это очень здорово».На "языке любви" говорят и супруги Разумовы. Они долгое время жили в африканском Алжире, где официальный - французский. Там же на свет появились дети.Наталия Разумова: «В коляске Машка, за мной бежал старший сын Вовка, ему три года.. И обязательно за мной плелся какой-то наглый алжирец и говорил :Мадам, ви очень красивая..»Олеся Майорова уже в пятом классе знала: поступит на факультет иностранных языков. Сейчас она - преподаватель со стажем.Олеся Майорова: «Это было бы очень чудесно, чтобы люди, которые знают французский, объединялись. И сейчас, когда закончится период закрытый, обязательно нужно опубликовать это где-то на факультете иностранных языков».А Жанна Мартынова после поездки на виллу Ротшильда в Ницце поменяла профессию. Ее так впечатлила резиденция "Иль-де Франс" баронессы Беатрис Ротшильд, что Жанна увлеклась ландшафтным дизайном.Жанна Мартынова: «Сейчас у нас непростое время, пандемии. Когда каждый чувствует некоторую разобщенность. И так не хватает теплого человеческого общения. Это очень важно. Да и всегда в жизни, в любом возрасте важно знакомство с новыми людьми».Участники клуба единогласны: изучение иностранного языка помогает продлить молодость. Когда погружаешься в другую культуру, будто проживаешь жизнь заново.Сергей Себан, создатель французского клуба во Владимире: «Люди говорят : все, мы уже старые.. А француз, если ему будет 80 лет, он никогда не скажет, что он старый. В основном из моего круга пенсионеры, когда они выходят на пенсию, начинают учить языки. Они видят будущее, они учат язык для путешествий.. Может, и климат влияет.. У Франции такое расположение. Как говорил наш Познер - поцелованная Богом».Билет в парижский Шарль-де-Голь у Сергея уже куплен. Назад пути нет. Вернется ли он, неизвестно. Но французское "Мерси" теперь будет звучать во Владимире чаще. Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.